Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста Rammstein – СМИ

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Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом сообщило Bild.

Как сообщил собеседник издания, солист группы смог опровергнуть все обвинения в свой адрес, в связи с чем расследование по уголовному делу было прекращено.

Берлинская прокуратура организовала проверку в отношении Линдеманна после обвинений в сексуальных домогательствах. По данным ведомства, на солиста Rammstein пожаловались "третьи лица".

При этом в июле две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой, за ложные показания им может грозить тюремный срок.

Концерт Rammstein в Берлине состоялся на фоне обвинений лидера группы в изнасиловании