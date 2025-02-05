Певица Лолита призналась, что ничего не заработает с концертов в Томске и Красноярске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лолита Милявская отправится на гастроли в Томск и Красноярск. Причем она ничего не заработает с этих концертов из-за срыва других выступлений.

Артистка объяснила, что затраты обычно распределяются на весь тур и включают в себя перевозку светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, рекламу и многое другое.

"Поскольку концерты (в Кемерове и Новокузнецке. – Прим. ред.) были сорваны, теперь расходы все делятся только между двумя концертами, получается, что я буду петь бесплатно", – отметила она в своем телеграм-канале.

Тем не менее исполнительница заверила, что не собирается снижать качество концертов и выступит с удовольствием и уважением к слушателям.

"Я думаю, что мы вместе получим удовольствие. Так что я вас жду и еду!" – заключила Лолита.

В конце января певица заявила, что готовит обращение в СК России с требованием проверить на экстремизм общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. По ее словам, они рассылают соответствующие сообщения в "разных чатах".

После одной из таких "рассылок" ей пришло уведомление от Фонда поддержки и развития социнициатив "Перспектива" в Кемерове. В письме говорилось, что в здании, где должен был состояться ее концерт, в день выступления проведут срочный ремонт кабеля.