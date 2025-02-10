Певица Алсу призналась в нехватке времени на личную жизнь

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певица Алсу призналась, что у нее не хватает времени на личную жизнь из-за работы. Об этом артистка написала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Российская певица намерена выпустить новые треки и работает над ними "не покладая рук". Кроме того, Алсу готовится к концертам и снимается в клипах. Также она начала заниматься танцами.

"Какая там личная жизнь, некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание", – написала исполнительница.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. У них родились две дочери и сын. Однако 24 мая 2024 года в столичный мировой судебный участок поступил иск о расторжении брака Алсу с Абрамовым. Супругам предоставили два месяца для примирения.

Затем певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий.

В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, дети остались с матерью.

