"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общероссийская общественная организация "Офицеры России" потребовала отменить концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен состояться 30 марта в Оренбурге. Об этом пишет РИА Новости.

Обращение было направлено на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В качестве мотивации просьбы общественники указали жалобы со стороны участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан.

Они были возмущены продолжающейся активной концертной деятельностью музыкантов, несмотря на то что ранее они открыто и демонстративно выражали негативное отношение к проводимой спецоперации, ее целям и задачам.

Также в документе указали, что в прошлом году в нескольких городах России, включая Южно-Сахалинск, Владивосток и Ростов-на-Дону, концерты Арбениной и ее музыкального коллектива были отменены по инициативе местных властей. Причиной тогда стали обращения представителей общественности и участников СВО.

Председатель "Офицеров России" Сергей Липовой добавил, что отмена будущего выступления артистов поспособствует восстановлению справедливости и недопущению раскола в российском обществе. Кроме того, таким образом власти смогут выказать уважение участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции.

Концерт Арбениной и "Ночных снайперов" также хотели отменить прошлой зимой во Владивостоке. Однако тогда Муниципальный центр управления города указал, что Арбенина официально не является иноагентом или релокантом.

Более того, в МЦУ добавили, что творческий репертуар солистки "соответствует цензуре". При этом организаторам концерта дали рекомендации согласовать выступление с Минюстом РФ и принять решение об отмене при необходимости. Эти рекомендации организаторы концерта выполнили, и шоу в результате состоялось в соответствии с действующим законодательством.