Рэпер Offset не смог прилететь в Москву на концерт из-за массовой отмены рейсов

Фото: ТАСС/Zuma/Rmv/Joshua Atkins

Концерт американского рэпера Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сифус. – Прим. ред.), запланированный на 14 июня в МТС Live Холле в Москве, не состоится. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на организаторов.

Причиной стала массовая отмена авиарейсов из-за конфликта между Ираном и Израилем.

"К сожалению, произошел мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами. <...> Мы оказались в ситуации, когда нам придется провести шоу без Offset", – сказала генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

По ее словам, российская сторона приложила все усилия, чтобы помочь артисту приехать в Москву. При этом другие участники концерта – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – успешно прибыли в столицу и выступят в соответствии с программой.

В связи с этим Субчева призвала всех купивших билеты на шоу посетить мероприятие и поддержать артистов. Однако добавила, что возврат билетов возможен по месту покупки с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.

Изначально выступление Offset должно было состояться 18 апреля, но впоследствии рэпер перенес шоу на 26-е число. Причины такого решения не раскрывали. Однако тогда организаторы заверяли, что выступление состоится в любом случае, просто теперь в другую дату.

Ночью 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана, начав операцию "Восходящий лев". Погибли высокопоставленные иранские военные и ядерные специалисты. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил атаку и разрешил ответные удары. В результате началась операция "Правдивое обещание-3", в ходе которой Иран выпустил ракеты по израильским военным объектам и авиабазам.