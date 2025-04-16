Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на 26 апреля

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Концерт американского рэпера Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сифус. – Прим. ред.), который должен был пройти 18 апреля в Москве на сцене МТС Live Холла, был перенесен на 26 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на организаторов.

По словам собеседника агентства, выступление состоится в любом случае, просто теперь в другую дату. При этом причины переноса пока не раскрываются.

Последний раз рэпер посещал Москву с концертом в 2019 году. Он станет третьим известным зарубежным исполнителем, который приедет в Россию с начала специальной военной операции.

До него в октябре 2024 года в столице выступил американский рэпер 6ix9ine (настоящее имя – Даниэль Эрнандес. – Прим. ред.), а 28 февраля 2025 года – DaBaby (настоящее имя – Джонатан Линдейл Кирк. – Прим. ред.).

В Москву с концертом также приедет американский рэпер Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.). Его концерт планируется 31 мая на стадионе "ЦСКА Арена". Площадка в настоящее время находится на стадии подтверждения договора с организаторами.

Между тем приглашение посетить Россию с концертом получил лидер американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Его направил депутат из Перми Олег Постников.