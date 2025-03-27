Американский рэпер Tyga выступит в Москве 31 мая

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Американский рэпер Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.) посетит Москву для выступления, рассказал представитель стадиона "ЦСКА Арена" Юрий Гордеев в беседе с РИА Новости.

По его словам, концерт планируется 31 мая на указанной площадке, которая в настоящее время находится на стадии подтверждения договора с организаторами.

"Письмо мы организатору предоставили, гарантирующее, что даты за ними. Они, в свою очередь, это письмо предоставили билетным операторам, билетные операторы тоже с нами на связи. Все все приняли", – заявил Гордеев.

Между тем приглашение посетить Россию с концертом получил лидер американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Его направил депутат из Перми Олег Постников.

В открытом письме чиновник также передал коллективу Thirty Seconds to Mars привет от своей дочери, которую Лето приглашал на сцену, чтобы она спела вместе с ним. Также депутат подчеркнул, что, помимо музыки группы, ему близка позиция исполнителя как человека.