СМИ: концерт Канье Уэста в России не состоится из-за его скандальных постов в Сети

Концерт Канье Уэста в России, который фанаты ждут с прошлого года, не состоится, сообщили СМИ. Якобы всему виной нацистские и антисемитские высказывания рэпера в интернете. Подробнее – в материале Москвы 24.

Долгие переговоры и липовые билеты

Фото: AP Photo/Amy Harris/Invision/AP

Впервые о выступлении Канье Уэста в Москве заговорили еще в мае 2024 года. СМИ писали, что концерт рэпер якобы должен был дать 8 июня – в день своего 47-летия. Сообщалось, что переговоры с музыкантом велись больше года. Однако вскоре представитель агентства TCI, которое организовывает выступления зарубежных звезд в России, опроверг информацию о приезде Уэста в РФ. При этом на шумихе вокруг предполагаемого концерта зарубежной звезды успели подзаработать мошенники, продав билеты на несуществующее шоу.

В ноябре 2024-го в СМИ вновь распространились слухи о том, что супруг Бьянки Цензори собирается в Россию. По данным источников, рэпер рассматривал такие площадки, как столичные "Лужники", "ВТБ Арена" и "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Предполагалось, что на концерт Уэста придут более 70 тысяч зрителей, а гонорар скандального рэпера составит около 8 миллионов долларов (более 660 миллионов рублей). При этом официального анонса мероприятия так и не появилось.

Однако 30 марта телеграм-канал Mash со ссылкой на главу агентства PMI Евгения Финкельштейна, компания которого вела переговоры с командой Канье, сообщил, что выступление американского рэпера в РФ отменяется. Источник уточнил, что с начала этого года планировались минимум две встречи с представителями Уэста, чтобы обговорить организационные моменты: условия, гонорар и точную дату. Но российская сторона в итоге отказалась от переговоров с музыкантом из-за его нацистских и антисемитских постов в соцсетях. Кроме того, рэперу, возможно, вовсе запретят въезд в РФ, сообщают СМИ.

"Лет пять лишения свободы"

В феврале в соцсетях рэпера появилось около 20 скандальных сообщений, в которых он критиковал иудеев, белых людей и Илона Маска, а также заявил, что является нацистом и симпатизирует Адольфу Гитлеру.

Посты Канье вызвали волну общественного осуждения, тогда рэпер поспешил объясниться. По его словам, он просто провел "социальный эксперимент".



Канье Уэст рэпер Я победил. На протяжении 12 часов я писал практически все, что хотел, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды. Спасибо всем за участие в этом социальном эксперименте.

Однако позже, по информации журналистов, Канье удалил свою страницу, перед этим разместив там прощальный пост. Правда, уже через три дня Уэст вернулся в соцсети. Адвокат Сергей Жорин тогда рассказывал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что рэпер своим поведением нарушил российские законы и "лет пять лишения свободы мог бы получить запросто", если бы был гражданином нашей страны.

Вдобавок 10 февраля в СМИ появилась информация, что Канье начал продавать одежду со свастикой: Уэст появился в рекламном ролике на Супербоуле, в котором призывал зрителей перейти на сайт своего бренда. На тот момент в ассортименте была лишь футболка со свастикой: изделие было представлено в нескольких размерах и стоило 20 долларов. А в марте рэпер возмутил фанатов новым постом в Сети, в котором рассказал, что планирует выпускать ювелирные украшения с нацистской символикой.