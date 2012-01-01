СМИ: концерт Канье Уэста в России не состоится из-за его скандальных постов в Сети

Концерт Канье Уэста в России, который фанаты ждут с прошлого года, не состоится, сообщили СМИ. Якобы всему виной нацистские и антисемитские высказывания рэпера в интернете. Подробнее – в материале Москвы 24.
Долгие переговоры и липовые билеты
Впервые о выступлении Канье Уэста в Москве заговорили еще в мае 2024 года. СМИ писали, что концерт рэпер якобы должен был дать 8 июня – в день своего 47-летия. Сообщалось, что переговоры с музыкантом велись больше года. Однако вскоре представитель агентства TCI, которое организовывает выступления зарубежных звезд в России, опроверг информацию о приезде Уэста в РФ. При этом на шумихе вокруг предполагаемого концерта зарубежной звезды успели подзаработать мошенники, продав билеты на несуществующее шоу.
В ноябре 2024-го в СМИ вновь распространились слухи о том, что супруг Бьянки Цензори собирается в Россию. По данным источников, рэпер рассматривал такие площадки, как столичные "Лужники", "ВТБ Арена" и "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
Предполагалось, что на концерт Уэста придут более 70 тысяч зрителей, а гонорар скандального рэпера составит около 8 миллионов долларов (более 660 миллионов рублей). При этом официального анонса мероприятия так и не появилось.
Однако 30 марта телеграм-канал Mash со ссылкой на главу агентства PMI Евгения Финкельштейна, компания которого вела переговоры с командой Канье, сообщил, что выступление американского рэпера в РФ отменяется. Источник уточнил, что с начала этого года планировались минимум две встречи с представителями Уэста, чтобы обговорить организационные моменты: условия, гонорар и точную дату. Но российская сторона в итоге отказалась от переговоров с музыкантом из-за его нацистских и антисемитских постов в соцсетях. Кроме того, рэперу, возможно, вовсе запретят въезд в РФ, сообщают СМИ.
"Лет пять лишения свободы"
В феврале в соцсетях рэпера появилось около 20 скандальных сообщений, в которых он критиковал иудеев, белых людей и Илона Маска, а также заявил, что является нацистом и симпатизирует Адольфу Гитлеру.
Посты Канье вызвали волну общественного осуждения, тогда рэпер поспешил объясниться. По его словам, он просто провел "социальный эксперимент".
Однако позже, по информации журналистов, Канье удалил свою страницу, перед этим разместив там прощальный пост. Правда, уже через три дня Уэст вернулся в соцсети. Адвокат Сергей Жорин тогда рассказывал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что рэпер своим поведением нарушил российские законы и "лет пять лишения свободы мог бы получить запросто", если бы был гражданином нашей страны.
Вдобавок 10 февраля в СМИ появилась информация, что Канье начал продавать одежду со свастикой: Уэст появился в рекламном ролике на Супербоуле, в котором призывал зрителей перейти на сайт своего бренда. На тот момент в ассортименте была лишь футболка со свастикой: изделие было представлено в нескольких размерах и стоило 20 долларов. А в марте рэпер возмутил фанатов новым постом в Сети, в котором рассказал, что планирует выпускать ювелирные украшения с нацистской символикой.