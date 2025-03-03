Рэпер Канье Уэст разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой

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Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст разозлил поклонников желанием выпустить колье со свастикой.

Музыкант в соцсети Х обратился к ювелирам, написав, что ищет дизайны для своего украшения. Он также прикрепил фотографию свастики в стразах.

При этом не все фанаты положительно оценили идею его нового аксессуара. Некоторые пользователи отмечали, что Уэсту "надо успокоиться". Другие посчитали, что рэпера запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

Ранее в аккаунте музыканта появились резонансные сообщения. В некоторых из них Уэст заявил, что является нацистом. Также он признался в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Позже артист написал в соцсети Х, что после размышлений он осознал, что не нацист.