Актер Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

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Актер Никита Кологривый оказался в числе россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу посольства РФ в Баку.

К настоящему моменту ирано-азербайджанскую границу пересекли 14 граждан России из первой группы и 56 – из второй. Всего в состав последней входят 88 человек, включая режиссера Федора Бондарчука и членов его съемочной группы.

Часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, 14 июня. Другие останутся в Баку и вылетят позже, уточнял Бондарчук.

Ночью 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев" и атаковал военные и ядерные объекты в Иране. В результате погибли высокопоставленные чины, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида, главу КСИР Хосейна Салами и нескольких физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. После этого стартовала операция "Правдивое обещание-3", в рамках которой были выпущены ракеты по десяткам израильских военных объектов и авиабаз.

В ходе четвертой волны атак израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате целей системами ПВО. Местные СМИ сообщили о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме.