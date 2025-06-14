Fars: Иран может ударить по базам США на Ближнем Востоке в ответ на атаки Израиля

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Иран может атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на действия Израиля, передает агентство Fars, ссылаясь на источник, близкий к военному руководству исламской республики.

"Война, которую путем агрессии начал сионистский режим (имеется в виду Израиль - Прим. ред.), в ближайшие дни распространится на все оккупированные этим режимом территории <...>, а агрессоры станут объектом решительного и широкомасштабного ответного удара со стороны Ирана", – сказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, Иран также не планирует прекращать удары по Израилю. Более того, он предрек "болезненные" последствия для агрессоров, которые заставят их "пожалеть о содеянном".

США имеют сеть из тысячи военных баз по всему миру. Более чем в 80 странах служат около 170 тысяч американских военных. На Ближнем Востоке их базы расположены в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Израиль запустил операцию "Восходящий лев", атаковав военные и ядерные объекты Ирана ракетами ночью 13 июня. В результате погибли высокопоставленные иранские военные и ученые, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего штабом ПВО Голяма Али Рашида, главу КСИР Хосейна Салами и нескольких физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. В рамках операции "Правдивое обещание-3" Иран выпустил ракеты по десяткам израильских военных объектов и авиабаз.

Во время четвертой волны атак израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате целей системами ПВО. Местные СМИ сообщили о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме.