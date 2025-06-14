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14 июня, 08:14

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Постпред Ирана при ООН Иравани: страна решительно ответит на агрессию Израиля

Постпред Ирана при ООН заявил о решительном ответе страны на агрессию Израиля

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Иран даст решительный ответ на неспровоцированную агрессию со стороны Израиля, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Его цитирует Press TV.

"Страна решительно ответит <...>, чтобы восстановить сдерживающий фактор", – подчеркнул политик.

Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана в ночь на 13 июня. В результате ударов погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид, глава КСИР Хосейн Салами и несколько физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал эти действия преступными и заявил, что дает разрешение вооруженным силам страны на ответные действия.

Вскоре после этого Иран начал операцию "Правдивое обещание-3". В ходе нее были нанесены ракетные удары по десяткам военных объектов и авиабаз Израиля.

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