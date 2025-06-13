Нетаньяху заявил, что изначально планировал операцию против Ирана на апрель

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Операция Израиля против Ирана планировалась еще с ноября прошлого года и должна была быть реализована в конце апреля. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, которое распространила канцелярия главы правительства, передает ТАСС.

Нетаньяху заявил, что операцию начали готовить после ликвидации армией Израиля в Ливане в сентябре прошлого года руководства шиитской партии "Хезболлах" во главе с ее генсеком Хасаном Насруллой. Он показал приказ на листе бумаги А4, в котором говорится о фактической ликвидации иранской ядерной программы.

"Эта директива появилась сразу после убийства Насруллы. Мне и другим было ясно, что после ликвидации иранской оси, которая служила одной из баз для уничтожения Израиля, Иран перейдет к своей ядерной программе", – сообщил израильский премьер.

Нетаньяху уточнил, что в назначенный срок операция не была начата "по различным причинам". В результате итоговая дата была назначена после консультаций с армейским руководством. По его словам, основной целью ударов стала ликвидация иранских ядерной и ракетной программ, в которых Израиль тоже видел угрозу для своей страны.

Между тем израильский постпред при ООН Дани Данон, как сообщает агентство, не смог сказать, сколько будет длиться операция против Ирана. Однако, по его словам, народ Израиля подготовлен к атакам иранской стороны. Он сообщил, что страну ждут "интенсивные дни".

"Израиль обнаружил убедительные доказательства того, что иранский режим планировал внезапное нападение, координируясь со своими прокси-группами", – заявил Данон, объяснив, почему было принято решение атаковать Иран.

По его словам, нападение якобы планировалось со всех сторон – "с тысячами террористов и тысячами снарядов". При этом Данон заявил, что Израиль продолжит атаковать Иран "любой ценой".

Израиль начал операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, атаковав военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Днем Израиль атаковал ядерные объекты Ирана и окрестности городов Тебриз и Шираз, а также город Керманшах и район аэропорта Тебриза.

Вечером Израиль атаковал иранский ядерный центр Фордо. Мощные взрывы также наблюдались в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов, а также в городах Карадж и Мохаммадшахр. От этих ударов в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки Израиля. В связи с этим иранские военные начали операцию под названием "Правдивое обещание-3", атаковав десятки израильских военных объектов и авиабаз. Журналисты выяснили, что иранская сторона выпустила около 150–200 ракет.

В результате пять человек пострадали. Кроме того, силы ПВО Ирана сбили несколько израильских военных истребителей, в том числе два судна F-35. По данным СМИ, летчица одного из самолетов была взята в плен. Ракеты также дважды атаковали здание Минобороны Израиля.

