13 июня, 21:08Политика
Путин поговорил с президентом Ирана Пезешкианом и премьером Израиля Нетаньяху
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обсудил по телефону эскалацию конфликта на Ближнем Востоке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время телефонного разговора Путин выразил соболезнования властям и народу Ирана в связи с огромным количеством погибших среди мирных жителей от атак Израиля. Российский лидер осудил действия израильской стороны, которые были реализованы в нарушение Устава ООН и международного права.
"Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договорённостей", – сказано в заявлении Кремля.
Президент РФ во время беседы с Пезешкианом и Нетаньяху пообещал, что будет в дальнейшем работать над деэскалацией конфликта между странами. Разговаривая с израильским премьер-министром, Путин акцентировал внимание на необходимость возвращения к переговорам.
Кроме того, российский лидер призвал решить все вопросы, связанные с иранской ядерной программой политико-дипломатическими способами. Путин выразил готовность стать посредником в переговорах Израиля и Ирана, чтобы не допустить обострения конфликта между странами.
Президент РФ также указал, что Россия продолжит контактировать с властями Ирана и Израиля для урегулирования их конфликта, который, по словам Путина, может привести к пагубными последствиями для всего региона.
Армия обороны Израиля начала операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, нанеся удар по военным и ядерным объектам Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.
Днем Израиль нанес очередной удар по иным иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а также по городу Керманшах и району аэропорта Тебриза. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные атаки.
Вечером Вооруженные силы Израиля вновь атаковали иранский ядерный центр Фордо. Кроме того, мощные взрывы фиксировались в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов, а также в городах Карадж и Мохаммадшахр.
От атак Израиля в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.
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