Пять человек пострадали при ответном ударе Ирана по Израилю

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Пять человек пострадали при ракетном ударе Ирана по территории Израиля. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA), передает The Times of Israel.

По данным MDA, у одного человека выявлены травмы средней тяжести, а еще у четырех – легкой. Всех пострадавших уже доставили в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере.

Кроме того, как сообщает агентство Fars, силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили несколько израильских военных истребителей, в том числе два судна F-35. При этом, по данным Tasnim, летчица одного из самолетов была взята в плен.

Вооруженные силы Ирана подтвердили, что сбили два истребителя и несколько БПЛА Израиля. Однако израильская армия опровергла эти сведения.

Израильский телеканал N12 уточнил, что Иран выпустил в общей сложности около 150–200 ракет по Израилю. В результате 9 из них упали на израильскую территорию. Снаряды также дважды атаковали здание Минобороны Израиля, уточняет иранское госагентство IRNA.

Отражать ответную атаку Ирана израильской стороне помогают американские войска, о чем сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

Между тем Тегеран отверг все призывы к тому, чтобы воздержаться от атак по Израилю. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал в телеграм-канале такие заявления необоснованными, особенно после израильского удара.

Израиль начал операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, нанеся удар по военным и ядерным объектам Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Днем Израиль вновь атаковал ядерные объекты Ирана и окрестности городов Тебриз и Шираз, а также город Керманшах и район аэропорта Тебриза.

Вечером Израиль вновь атаковал иранский ядерный центр Фордо. Кроме того, мощные взрывы фиксировались в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов, а также в городах Карадж и Мохаммадшахр. От данных атак в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на израильские атаки. В связи с этим иранские военные начали операцию под названием "Правдивое обещание-3", атаковав десятки военных объектов и авиабаз Израиля.

