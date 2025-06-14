The Jerusalem Post: два человека погибли в результате ответных ударов Ирана по Израилю

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В результате четырех волн ракетных атак Ирана по Израилю 2 человека погибли, еще около 70 получили ранения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные службы скорой помощи.

По информации издания, один человек был убит и 19 ранены в результате прямого попадания ракеты в жилые дома в центральной части Израиля утром 14 июня.

Ранее женщина, пострадавшая во время первой волны ракетных атак со стороны Ирана вечером 13 июня, скончалась от полученных травм в больнице.

Также до этого СМИ сообщали о 63 пострадавших при ракетных ударах. Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему Израилю.

Израиль нанес ракетные удары по Ирану в ночью на 13 июня. Ракетами были поражены военные и ядерные объекты Ирана. В результате этих атак погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал эти удары преступлением. Он подчеркнул, что дает свободу действий вооруженным силам Ирана в вопросе ответа на удары Израиля.

Вскоре вооруженные силы Ирана начали операцию под названием "Правдивое обещание-3". Ракетные удары были нанесены по десяткам военных объектов и авиабаз Израиля.