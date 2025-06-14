Jerusalem Post: минимум 63 человека пострадали при ответных ударах Ирана по Израилю

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Как минимум 63 человека пострадали и один погиб в результате четырех волн ракетных ударов Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post.

Издание отмечает, что 63 человека получили ранения различной степени тяжести, одна женщина скончалась в больнице после полученных травм. Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всей стране.

Израиль нанес ракетные удары по Ирану в ночью на 13 июня. Ракетами были поражены военные и ядерные объекты Ирана. В результате этих атак погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ответ вооруженные силы Ирана начали наносить удары ракетами по десяткам военных объектов и авиабаз Израиля.

Во время четвертой волны ракетных атак Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что системы ПВО работают над перехватом целей. Местные СМИ сообщили о серии взрывов в Тель-Авиве и Иерусалиме.