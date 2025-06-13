13 июня, 22:15Транспорт
Авиакомпании flydubai и Air Arabia отменили рейсы из Москвы
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке перевозчики массово отменяются рейсы. Например, эмиратская авиакомпания flydubai объявила, что не отправит из Москвы в Дубай самолеты, которые должны были вылететь в ближайшие дни.
Перевозчик пообещал трем тысячам пассажиров вернуть средства за купленные билеты. Полеты в Россию из Абу-Даби и Шарджи приостановила и эмиратская авиакомпания Air Arabia.
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