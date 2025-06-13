Минкультуры РФ подтвердило нахождение российских артистов в Иране

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Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, принимавшие участие в мероприятиях Дней российской культуры в Иране с 10 по 12 июня, находятся в городе Исфахане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

"<…> Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет", – уточнили в пресс-службе.

Израиль 13 июня дважды нанес удары по Ирану. Целями операций были ядерные объекты и физики-ядерщики исламской республики. По неофициальной информации, в Тегеране в результате ударов погибли 78 человек, 329 пострадали.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что страна ответит на атаки, Израиль ждет "горькая и страшная судьба". По словам журналистов, ответные удары ожидаются в ближайшее время.