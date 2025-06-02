"Мостурфлот" отменил два круиза на теплоходе "Михаил Булгаков" после случая с норовирусом

Фото: телеграм-канал "Мостурфлот | Речные круизы"

"Мостурфлот" отменил сразу два запланированных круиза на теплоходе "Михаил Булгаков" после случая с норовирусом, сообщила директор по развитию оператора речных круизов Светлана Гончарова, передает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Речь идет о круизах Москва – Углич – Москва с 30 мая по 1 июня и Москва – Плес – Москва с 2 по 8 июня. Пассажиры смогут получить полный возврат средств или отправиться в плавание в другие даты.

Сразу после первого обращения о недомогании компания установила дополнительные станции с антисептиком в местах скопления пассажиров, ввела контроль температуры блюд перед подачей, а также начала каждый день проводить медосмотры всех членов экипажа.

Была усилена дезинфекция на кухне и общих помещениях. Пассажирам с симптомами было предложено индивидуальное питание и обслуживание в каютах с использованием одноразовой посуды. Кроме того, всем пассажирам туроператор предложил скидку 10% на рейсы, которая будет суммироваться с другими бонусами.

По словам Гончаровой, падения спроса на маршруты "Мостурфлота" в связи с ситуацией на теплоходе не было.

"Мы будем делать все возможное для устранения замечаний Роспотребнадзора в ближайшее время", – указала она.

О случаях недомогания у пассажиров "Михаила Булгакова" рейсом Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва стало известно в конце мая. Выяснилось, что с 19 по 28 мая за медпомощью обратилось около сотни человек. В ходе проверки судна у некоторых членов экипажа выявили норовирус.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Также следователи начали расследование второго уголовного дела – об оказании небезопасных услуг.