РИА Новости: вода на теплоходе "Михаил Булгаков" не подходит даже для мытья посуды

Фото: телеграм-канал "Мостурфлот | Речные круизы"

Вода на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, не подходит даже для мытья посуды из-за наличия в ней фекального загрязнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Ответчиком стало ПАО Московское речное пароходство.

Деятельность на теплоходе приостановили на 90 суток. Отсчет срока начался с 30 мая. Как выяснили журналисты, 29 мая на судне провели санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди пассажиров и экипажа судна.

В свою очередь, представитель Роспотребнадзора подтвердила наличие нарушений санитарно-эпидемиологических норм на теплоходе. В воде были найдены колиформные бактерии, а также было зафиксировано значительное превышение общемикробного числа.

"Возможно, на судне нарушены условия по обеззараживанию воды", – отметили в суде, сославшись на свидетеля.

Защитники юрлица признали вину частично. Они пояснили, что большая часть нарушений была незамедлительно устранена. Все системы водоснабжения прошли дезинфекцию.

Тем не менее сторона защиты отметила, что нарушения в отношении воды ничем не подтверждены. На данный момент судно неопасно для окружающих, резюмировали адвокаты Московского речного пароходства.

О случаях недомогания у пассажиров "Михаила Булгакова" рейсом Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва стало известно в конце мая. В период с 19 по 28 мая за медпомощью обратилось около 100 человек. В ходе проверки судна у некоторых членов экипажа выявили норовирус.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Также было начато расследование второго уголовного дела – об оказании небезопасных услуг.

"Мостурфлот" принес извинения пассажирам круизного теплохода. 2 июня компания отменила два запланированных круиза на теплоходе "Михаил Булгаков". Уточнялось, что пассажиры смогут получить полный возврат средств или отправиться в плавание в другие даты.

