Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в поезде Екатеринбург – Анапа

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Сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции у детей в поезде рейсом Екатеринбург – Анапа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Департамент информационной политики Свердловской области ранее сообщил, что восемь детей были госпитализированы в больницу в Воронежской области после того, как отравились в поезде.

По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время дети получают необходимое лечение и находятся под наблюдением, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Проходят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Уже отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды, а также обследованы контактные лица.

В конце мая также стало известно о случаях недомогания у пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" рейсом Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва. С 19 по 28 мая за медпомощью обратилось около сотни человек. В ходе проверки судна у некоторых членов экипажа выявили норовирус.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Также следователи начали расследование второго уголовного дела – об оказании небезопасных услуг.