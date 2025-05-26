Во Владивостоке госпитализированы 14 студентов ДВФУ из-за отравления

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Во Владивостоке 14 студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) были госпитализированы из-за острого кишечного отравления. Об этом сообщает пресс-служба приморской прокуратуры.

Студенты обратились за медпомощью 21 мая. Ведомство начало проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического закона во время организации питания учащихся. По результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

"Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора взяты прокуратурой на контроль", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее 41 человек отравился в шумерлинской гимназии № 8 в Чувашии. По данным регионального Минздрава, 33 человека, в том числе один взрослый, проходили амбулаторное лечение. Еще восемь детей получали помощь в Республиканской детской клинической больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание. Глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству провести тщательную проверку. В министерстве образования региона сообщили, что обучение было переведено в дистанционный формат, так как в гимназии проводят дезинфекцию помещений.

