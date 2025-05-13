Нарушения выявлены в кафе в Ленобласти, после посещения которого погибла девочка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Санитарные нарушения нашли в кафе в Ленинградской области, после посещения которого погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство отметило, что многочисленные нарушения были выявлены после начала проверки. В заведении не ведутся технологические карты для приготовления блюд, нет сопроводительных документов на закупаемую продукцию, а также не соблюдаются правила хранения продуктов. Более того, у сотрудников отсутствуют санитарные книжки.

"В целях устранения нарушений надзорным ведомством будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что проверка была проведена по поручению прокурора субъекта Сергея Жуковского. Правоохранители продолжат проводить надзорные мероприятия.

О смерти ребенка стало известно 13 мая. Она умерла в больнице от отравления продуктами питания. Было установлено, что 9 мая сотрудники кафе в Лодейном Поле оказали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным СМИ, девочка ела в кафе картошку.

В связи с инцидентом возбуждено дело по статье "Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".