Пятиклассник скончался во время перемены в красноярской школе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В школе № 16 города Красноярска во время перемены умер 12-летний мальчик – ученик 5-го класса. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следователей, ребенок сначала потерял сознание. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть школьника.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Видимых повреждений на теле школьника нет, назначена экспертиза.

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