RT: убившая отца в Южном Бутове школьница скрывала конфликты с родителем

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Школьница, подозреваемая в убийстве отца в столичном Южном Бутове, скрывала конфликты с родителем. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"О том, что между девочками и мужчиной абьюзивные отношения, не знала даже мать", – рассказал собеседник издания.

Как признались в ходе допроса дочери, они не рассказывали об отношениях с отцом, чтобы не расстраивать маму. Источник СМИ добавил, что о проблемах в семье знала лишь близкая подруга школьницы. Кроме того, жившая с семьей бабушка тоже ничего не замечала.

Мужчина работал в частной охране. В настоящее время следователи выясняют причины, по которым он мог требовать от старшей, 20-летней дочери оформить на себя кредит. Как уточнил собеседник издания, рассматривается в том числе версия с игроманией отца, также у него были проблемы с алкоголем.

По предварительным данным, версия с самообороной пока подтверждается. Как пояснил источник, согласно допросам, в утро убийства отец ударил старшую дочь по лицу и поранил ей руку ножом – у нее зафиксировали характерные травмы. Школьница же ударила отца в момент, когда он начал таскать сестру за волосы.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено 15 апреля в квартире жилого дома на Бартеневской улице. Следователи установили, что отец двух дочерей хотел оформить кредит на старшую из них. По предварительной версии, мужчина злоупотреблял алкоголем и периодически избивал своих детей.

Подозреваемая в убийстве школьница на время следствия будет находиться под присмотром родственников. Следователи опросили свидетелей. Версия произошедшего, изложенная девочкой, нашла свое подтверждение в ходе следственных действий.