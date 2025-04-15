СК назвал причину убийства отца дочерью в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Причиной убийства мужчины дочерью в столичном Южном Бутове стал кредит. Об этом в телеграм-канале сообщил Следственный комитет по Москве.

По версии следствия, в семье завязался конфликт из-за того, что отец хотел оформить кредит на 20-летнюю дочь. В ходе ссоры он взял нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время вторая 15-летняя дочь ударила его ножом в шею, после чего мужчина скончался.

По предварительным данным СК, отец двоих девочек злоупотреблял алкогольными напитками. Также он периодически избивал детей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле столичной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что мужчина задолжал по кредиту более 32 тысяч рублей, ссылается RT на данные судебных приставов. Также, по информации СМИ, в 2012 году мужчине дали два года условно и три года испытательного срока за распространение и хранение наркотиков и применение насилия в отношении представителей власти.

Инцидент произошел 15 апреля в квартире жилого дома на улице Бартеневской. Там было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. На месте трагедии работали следователи и криминалисты. Они устанавливали обстоятельства преступления.

Ранее в квартире жилого дома на Щелковском шоссе Москвы было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Предположительно, к произошедшему мог быть причастен знакомый погибшего. Известно, что у мужчин был конфликт, указывал столичный СК. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.