СК: 15-летняя дочь могла зарезать отца в квартире на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире жилого дома на улице Бартеневской в Южном Бутове. Об этом сообщается в телеграм-канале московского главка СК РФ.

По предварительной информации, мужчину могла зарезать 15-летняя дочь, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства преступления.

По информации телеграм-канала Mash, мужчина воспитывал двоих дочерей один. По некоторым данным, конфликт мог произойти из-за кредита, который отец хотел оформить на старшую 20-летнюю дочь. Младшая взялась за нож, решив вступиться за сестру.

Телеграм-канал Shot также выяснил, что убитый мужчина раньше привлекался к ответственности за распространение наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, у него были долги, из-за чего судебные приставы открыли исполнительное производство.

Ранее тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в квартире жилого дома на Щелковском шоссе Москвы. Предположительно, к произошедшему может быть причастен знакомый погибшего. Известно, что у мужчин был конфликт, указывал столичный СК. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Еще одно убийство произошло в Красноярском крае. В частном доме на улице Герцена были найдены тела троих детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. В убийстве подозревается 29-летняя мать. Известно, что она стоит на учете у психиатра из-за шизофрении.

Кроме того, по информации прокуратуры, ранее глава семейства привлекался к административной ответственности за то, что бил старшего сына.