Зарезавшую отца в Южном Бутове школьницу передали родственникам

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Школьница, зарезавшая отца в столичном районе Южное Бутово, на время следствия будет находиться под присмотром родственников. Об этом сообщается в телеграмм-канале столичного управления СКР.

"По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", – говорится в сообщении ведомства.

Следователи опросили близких родственников и иных свидетелей. В частности, версия произошедшего, изложенная школьницей, нашла свое подтверждение в ходе следственных действий, при допросах и в ходе анализа показаний.

"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", – говорится в публикации.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено 15 апреля в квартире жилого дома на Бартеневской улице в Южном Бутове. Следователи установили, что отец двух дочерей хотел оформить кредит на старшую из них.

В ходе ссоры он схватил нож и ударил ее, из-за чего младшая дочь тоже взяла в руки нож и ударила отца в шею. По предварительной версии, мужчина злоупотреблял алкоголем и периодически избивал своих детей.

