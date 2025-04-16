Посмертную экспертизу проведут по делу об убийстве в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

По делу об убийстве девочкой отца в Южном Бутове назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Кроме того, следователи провели ряд мероприятий с детьми убитого, а также допросили родственников семьи и иных свидетелей.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий, при производстве допросов и анализа показаний обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение", – уточнили в ведомстве, добавив, что сейчас девочка находится под присмотром родных.

Сотрудники столичного СК продолжают иные процессуальные действия, которые позволят выяснить все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход и результаты расследования дела контролирует центральный аппарат ведомства.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено 15 апреля в квартире жилого дома в Южном Бутове. По предварительным сведениям, его могла убить 15-летняя дочь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, отец хотел взять кредит на старшую 20-летнюю дочь. Они поругались, в этот момент мужчина взял нож, несколько раз замахнулся в сторону девочки и попал ей по ладони. В это время младшая нанесла ранение своему отцу в шею. В результате мужчина скончался.

СМИ выяснили, что отец двух девочек, который один воспитывал детей, должен был выплатить долг по кредиту в размере свыше 32 тысяч рублей. Кроме того, в 2012 году его приговорили к 2 годам условно и 3 годам испытательного срока за распространение и хранение наркотиков, а также за применение насилия в отношении представителей власти.

Также, как уточнил СК, мужчина злоупотреблял алкоголем и периодически избивал детей.

