СК: убитый в Москве мужчина периодически избивал дочерей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Убитый на юго-западе Москвы 15-летней дочерью мужчина, по предварительным данным, периодически избивал своих детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по столице.

Мужчина также был замечен в злоупотреблении спиртными напитками.

При этом семья не состояла на учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в беседе с ТАСС.

"Девочка характеризуется положительно как в (образовательной. – Прим. ред.) организации, так и в окружении", – отметила она.

По словам Ярославской, следствие пока продолжается, поэтому все обстоятельства трагедии будут разобраны. Также она призвала воздержаться от выводов и комментариев, так как за этим стоит судьба ребенка.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Бартеневской улице в Южном Бутове. По некоторым данным, убитый ранее привлекался к ответственности за распространение наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти.

Также у отца двух дочерей, которых он воспитывал один, были долги. По данным СК, в семье завязался конфликт из-за того, что мужчина хотел оформить кредит на 20-летнюю дочь. В ходе ссоры он взял нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время вторая 15-летняя дочь ударила его ножом в шею, после чего мужчина скончался.

