Соседка рассказала, что слышала крики из квартиры убившей отца школьницы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Из квартиры на юго-западе Москвы, где младшая дочь убила своего отца, были слышны крики. Об этом RT сообщила соседка семьи.

Как она отметила, оттуда звали на помощь. Также, по словам женщины, из квартиры погибшего часто были слышны звуки ссор, однако полицию не вызывали.

"Сегодня он закричал: "Я тебя сейчас убью". Видимо, он ее или стукнул, или что. И она уже закричала: "Помогите!" – сказала соседка.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено 15 апреля в квартире жилого дома в Южном Бутове. Предварительно, его могла зарезать 15-летняя дочь. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что девочке может грозить до 10 лет колонии.

По данным СК, в семье завязался конфликт из-за того, что отец хотел оформить кредит на старшую 20-летнюю дочь. В ходе ссоры он взял нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время вторая девочка ударила его ножом в шею.

При этом, как писали СМИ, погибший задолжал по кредиту более 32 тысяч рублей. В 2012 году его приговорили к двум годам условно и трем годам испытательного срока за распространение и хранение наркотиков, а также за применение насилия в отношении представителей власти, указали журналисты.

Кроме того, следствие выяснило, что убитый мужчина, один воспитывавший двоих девочек, злоупотреблял алкогольными напитками и периодически избивал детей.

