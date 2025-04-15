Убившей троих детей в Канске предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Жительнице Канска предъявлено обвинение в убийстве трех несовершеннолетних детей, которое было реализовано с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

На допросе 29-летняя женщина объяснила, что дочь она задушила, а с двумя сыновьями расправилась с помощью топора. Сейчас жительница Канска находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об аресте злоумышленницы.

Следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят выявить обстоятельства случившегося и собрать все необходимые доказательства.

Женщина была задержана 14 апреля. Тела троих несовершеннолетних с рублеными ранами в области головы были найдены в частном доме на улице Герцена.

В СК уточнили, что погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. При этом, по данным региональной прокуратуры, у женщины был еще один 7-летний мальчик, который в момент убийства был в школе. Вернувшись домой, он увидел последствия произошедшего. Мать, заметив ребенка, отвела его к своим родителям, рассказав о случившемся.

Сейчас мальчик находится у бабушки. Ему оказана психологическая помощь. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью и о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

В свою очередь, глава семьи на допросе рассказал, что жена в последнее время жаловалась на усталость. Накануне трагедии она попросила у него прощения, не объяснив за что. По словам соседей многодетной семьи, женщина всегда вела себя неадекватно, "сторонилась всех".

Кроме того, выяснилось, что семья состояла на профилактическом учете с октября прошлого года. По данным региональной прокуратуры, мать детей состоит на учете у психиатра, а отец несовершеннолетних ранее привлекался к административной ответственности за то, что бил старшего сына.

