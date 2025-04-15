ТАСС: матери, зарубившей троих детей в Канске, не хватило сил убить четвертого

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Женщина, зарубившая топором троих детей в Канске, не смогла убить четвертого ребенка, потому что ей не хватило сил. Об этом она заявила во время допроса, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В свою очередь, глава семьи на допросе рассказал, что жена в последнее время жаловалась на усталость. Накануне трагедии она попросила у него прощения, не объяснив за что. Также, по словам отца, супруга ругала детей только за проступки и никогда не говорила, что хочет их убить.

В прокуратуре края отметили, что во время трагедии один из детей женщины – 7-летний мальчик – был в школе. Вернувшись домой, он увидел последствия жестокой расправы. После этого мать отвела его к своим родителям, рассказав о произошедшем.

В настоящее время ребенок находится у бабушки. По информации пресс-службы прокуратуры, мальчику оказана психологическая помощь.

Также известно, что женщине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Следственные действия с обвиняемой не проводятся, так как сейчас у нее неустойчивое психоэмоциональное состояние. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания, сообщили в СК РФ по краю и Хакасии.

По словам соседей многодетной семьи, женщина всегда вела себя неадекватно, "сторонилась всех". Одна из местных жительниц добавила, что семья была спокойной.

"Ничем она (семья. – Прим. ред.) не отличалась ни от кого. Дети баловались между собой, кричали. Дети есть дети, а родителей вообще не слышно было", – приводит телеканал "360" слова соседки.

Трагедия произошла 14 апреля в частном доме на улице Герцена. Там были найдены тела трех детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. В СК РФ отметили, что погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет.

Семья состояла на профилактическом учете с октября 2024 года, отмечала прокуратура. В надзорном ведомстве также уточнили, что мать погибших детей состоит на учете у психиатра. Кроме того, ранее глава семейства привлекался к административной ответственности за то, что бил старшего сына.