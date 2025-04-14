Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве троих детей в Канске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве матерью троих в детей в Канске Красноярского края. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, по факту случившегося также было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

"<...> представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Тела детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела были найдены в частном доме на улице Герцена 14 апреля. Погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет.

По подозрению в убийстве задержали 29-летнюю мать детей, позже было возбуждено уголовное дело.

Как сообщали СМИ, у женщины был и четвертый ребенок, который в момент убийства находился у бабушки. После преступления женщина пришла туда и во всем созналась.

Семья состояла на профилактическом учете с октября прошлого года, отмечала прокуратура. В надзорном ведомстве также уточнили, что женщина, убившая топором своих детей, состоит на учете у психиатра. Кроме того, ранее глава семейства привлекался к административной ответственности за то, что бил старшего сына.