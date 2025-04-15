Адвокат Арановский: подозреваемой в убийстве отца школьнице грозит до 10 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил в беседе с РИА Новости, что девочке, которая подозревается в убийстве своего отца, грозит до 10 лет колонии.

Он напомнил, что возраст уголовной ответственности по статье об убийстве наступает с 14 лет. Однако в случае, если школьнице вынесут обвинительный приговор, суд не сможет назначить ей более 10 лет.

Аграновский добавил, что по похожим делам злоумышленника, как правило, сначала арестовывают, а затем назначают судебно-психиатрическую экспертизу, выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Если удается установить, что на совершение преступления повлияло поведение потерпевшего, то мера пресечения может быть смягчена.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено 15 апреля в квартире жилого дома в Южном Бутове. По предварительным данным, его могла зарезать 15-летняя дочь. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

СК спустя время сообщил, что отец хотел оформить кредит на старшую 20-летнюю дочь. Во время их конфликта он взял нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время младшая девочка ударила его ножом в шею, после чего мужчина умер.

СМИ выяснили, что погибший задолжал по кредиту более 32 тысяч рублей. Кроме того, в 2012 году его приговорили к двум годам условно и трем годам испытательного срока за распространение и хранение наркотиков, а также за применение насилия в отношении представителей власти.

Следователи также уточнили, что мужчина, один воспитывавший двоих девочек, злоупотреблял алкогольными напитками и периодически избивал детей.

