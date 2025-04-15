В СПЧ сравнили убийство отца дочерью в Москве с делом сестер Хачатурян

15-летнюю девочку подозревают в убийстве собственного отца на Юго-Западе Москвы. По предварительным данным, она могла взяться за нож в попытке защитить старшую сестру. Все подробности – в материале Москвы 24.

"Девочка характеризуется положительно"

Убийство мужчины произошло в столичной квартире на улице Бартеневской в Южном Бутове 15 апреля. По данным Следственного комитета, сначала он поссорился с 20-летней дочерью из-за того, что хотел оформить на нее кредит. В разгар конфликта мужчина взялся за нож, замахнулся на девушку и попал ей по ладони. В этот момент его младшая 15-летняя дочь нанесла ему смертельное ножевое ранение в область шеи, сообщили в главном следственном управлении СК по Москве.





из сообщения ГСУ СК по Москве По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.

В то же время уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская подчеркнула в своем телеграм-канале, что семья на учете не состояла и никаких сигналов о неблагополучии не поступало.

"Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения. Призываю всех воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных результатов следствия. Держу ситуацию на контроле", – написала Ярославская.

После убийства мужчины было возбуждено уголовное дело, за ходом расследования следит прокуратура. Подозреваемую и ее сестру уже отвезли на допрос. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, если вина школьницы будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

"Помогите"

Соседка семьи Оксана в разговоре с "Комсомольской правдой" рассказала, что конфликт в квартире начался примерно в 07:30 утра. По ее словам, чем дольше длилась ссора, тем она была громче.





Оксана соседка семьи, где произошло убийство Казалось, что они друг в друга чем-то кидаются, как будто мебель по квартире летает. Я отчетливо слышала, как мужской голос несколько раз крикнул: "Я убью тебя!" В ответ послышалось слабое: "Помогите", – а потом все затихло.

"Никто не придал значения этому шуму только потому, что скандалы в этой квартире не были редкостью, их все слышали. Часто музыка мешала спать", – добавила Оксана.

При этом у убитого были проблемы с приставами: по данным СМИ, он задолжал кредиторам более 32 тысяч рублей. Кроме того, в 2012 году ему дали два года условно и три года испытательного срока за распространение и хранение наркотиков, а также применение насилия в отношении представителей власти. Также СМИ выяснили, что убитый якобы был игроманом и спускал крупные суммы на ставках. Чтобы закрыть долги, он и попросил старшую дочь оформить на себя займ – сумма требуемого им кредита якобы составляла 1,4 миллиона рублей.

По информации "Московского комсомольца", девушки и раньше жаловались знакомым, что отец избивает и их, и маму. Женщина же на насилие якобы закрывала глаза. В момент убийства ее не было дома: она ушла на смену в клинику, где работает медсестрой, сообщали СМИ.



(убитый. – Прим. ред.) был настоящий тиран. Девочки часто плакали из-за него.

знакомые с обстановкой в семье, где дочь подозревают в убийстве отца Онбыл настоящий тиран. Девочки часто плакали из-за него.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила News.ru , что ситуация напоминает дело сестер Хачатурян. В июле 2018-го три дочери убили отца, нанеся многочисленные удары ножом и молотком. В ходе следствия выяснилось, что мужчина систематически избивал и унижал сестер, а также принуждал к совершению с ним действий интимного характера.

"Если мы говорим про сестер Хачатурян, там было насилие, в том числе сексуальное. А что было здесь? Можно ли было обойтись без того, чтобы брать в руки нож? Была ли это самооборона и ее превышение? Может быть. Было ли это причинение тяжких повреждений? У нас здесь на самом деле может быть очень много квалификаций", – подчеркнула Меркачева.

Она напомнила, что возраст уголовной ответственности в РФ наступает с 14 лет. Если вина детей в подобных ситуациях была доказана, обычно их помещают не в колонию, а в спецучреждение, добавила правозащитник.