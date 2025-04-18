Житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Москве мужчина спустя 12 лет после убийства таксиста добровольно сознался в совершении преступления. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным СК, тело таксиста с 42 ножевыми ранениями нашли в автомобиле ВАЗ-21099 на Институтской улице в Москве 8 августа 2013 года.

Свое признание в преступлении мужчина объяснил тем, что его терзают угрызения совести. После он детально описал обстоятельства убийства, говорится в сообщении.

СК и оперативные сотрудники установили второго участника преступления. Обоим предъявлены обвинения. В ближайшее время следствие будет просить суд заключить фигурантов под стражу.

Ранее сообщалось, что жители города Серова нашли голову женщины около коллективных садов. Выяснилось, что погибшая – жительница Нижнего Тагила, которая ранее числилась пропавшей без вести.

Оказалось, что в ноябре 2024 года женщина со своим маленьким ребенком навестила знакомого в Серове. В результате произошел конфликт, в ходе которого мужчина убил гостей.