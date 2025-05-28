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28 мая, 23:15

Происшествия

Компания "Мостурфлот" принесла извинения пассажирам теплохода "Михаил Булгаков"

Компания "Мостурфлот" принесла извинения пассажирам теплохода "Михаил Булгаков"

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Компания "Мостурфлот" принесла извинения пассажирам круизного теплохода "Михаил Булгаков", на котором произошел случай массового отравления. Сейчас судно идет в Москву, где специалисты проведут дополнительную санобработку всех помещений.

Ранее сообщалось, что во время круиза нескольким пассажирам стало плохо. У них начались тошнота, диарея и слабость.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, на борту – 244 пассажира. На сегодня плохое самочувствие установлено у 19 из них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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