Компания "Мостурфлот" принесла извинения пассажирам теплохода "Михаил Булгаков"

Компания "Мостурфлот" принесла извинения пассажирам круизного теплохода "Михаил Булгаков", на котором произошел случай массового отравления. Сейчас судно идет в Москву, где специалисты проведут дополнительную санобработку всех помещений.

Ранее сообщалось, что во время круиза нескольким пассажирам стало плохо. У них начались тошнота, диарея и слабость.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, на борту – 244 пассажира. На сегодня плохое самочувствие установлено у 19 из них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.