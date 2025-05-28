Сергей Собянин принял участие в юбилейном параде кадет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом приняли участие в ежегодном параде кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений". Мероприятие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на Поклонной горе около Музея Победы.

В приветственной речи мэр поздравил всех собравшихся с 80-летним юбилеем, подчеркнув, что столичные власти продолжают чтить наследие победителей.

"Мужество, стойкость, патриотизм и беззаветное служение Отечеству – на этих ценностях растут и воспитываются кадеты, все подрастающее поколение. И сегодня на Поклонной горе мы видим в парадном строю лучших представителей кадетского движения Москвы", – подчеркнул Собянин.

По его словам, к участию в мероприятии были приглашены парадные расчеты из других городов России и Белоруссии, что символизирует традиции кадетского братства.

"Вы умные и талантливые, сильные и смелые, энергичные и целеустремленные. И такие понятия, как честь и достоинство, для вас главный принцип жизни. На вас равняются сверстники, вами по праву гордятся ваши родные и близкие. Все у вас впереди", – обратился Собянин к кадетам.

В свою очередь, патриарх Кирилл вручил представителю кадетских классов в столице икону Архистратига Михаила. В своей речи он отметил меняющийся облик Москвы, который свидетельствует об огромном пути, пройденном москвичами и всеми гражданами страны.

Кравцов обратил внимание на большое количество учащихся в кадетских, казачьих корпусах и школах, образовательных организациях с классами кадетской и казачьей направленности. По его словам, их на сегодняшний день насчитывается около 510 тысяч человек.

"Кадетское движение – это гордость нашей страны, школа мужества и верности традиции. Традиционные духовно-нравственные ценности, которые отмечал Его Святейшество, лежат в основе кадетского движения. Они отражены и в той стратегии развития кадетского образования, которую мы сегодня разрабатываем", – подчеркнул министр.

После завершения торжественного шествия участники и гости парада возложили цветы к Вечному огню. Число присутствующих кадет превысило 3 тысячи из 52 парадных расчетов, уточнили в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Среди них – 43 расчета из кадетских классов московских школ, 3 – из федеральных образовательных учреждений, 1 – из Московской области (Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина), 4 – из Луганска, Херсона, Ижевска и Перми, а также 1 расчет от делегации кадет из Бреста.

В числе участников парада также были ветераны боевых действий, в том числе участники спецоперации. Также присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники силовых структур и общественных организаций, педагоги, родители и учащиеся столичных школ. Всего собралось около семи тысяч человек.

На прошлогоднем параде Собянин вручил благодарственные письма школам № 2026, 709, 1770, 2036, 2083 за их вклад в кадетское движение. Он подчеркивал, что, хотя не все кадеты выберут военную службу, но каждый станет достойным гражданином России.

