Член СПЧ: посвященная СВО экспозиция в музее Победы будет иметь воспитательное значение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рассказывающая о спецоперации РФ экспозиция, которую Владимир Путин поручил открыть на базе музея Победы, будет носить воспитательный характер, отметил член СПЧ Александр Брод.

"Это поручение будет иметь большое просветительское и воспитательное значение", – цитирует его РИА Новости.

Брод обратил внимание на героизм и самоотверженность российских военнослужащих, которые, по его мнению, должны стать примером для подрастающего поколения. Экспозиция поможет воспитать патриотизм и правильные духовно-нравственные ценности среди молодежи, резюмировал член СПЧ.

Ранее Путин поручил создать постоянную экспозицию, посвященную СВО. Президент назначил срок до 1 июля. В качестве ответственных лиц указаны глава оборонного ведомства Андрей Белоусов и министр культуры Ольга Любимова. Экспозиция должна быть представлена в учреждении культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

