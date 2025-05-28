Очевидец рассказал о событиях в СНТ Байкальска после нападения подростка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Подросток, устроивший поножовщину в СНТ Байкальска, бегал по дому "как сумасшедший". Об этом в беседе с RT рассказал очевидец, оставшийся анонимным.

"Парни пытались с ним поговорить, кричали ему, чтобы он вышел из дома... По словам брата Вероники, когда они приехали к дому, там уже была скорая, но полиции еще не было. Михаил находился в основном доме и не позволял никому туда зайти", – заявил собеседник.

Затем к месту трагедии приехали полицейские, которые пытались уговорить нападавшего выйти. Уже тогда из дома начало пахнуть горелым. Внутри правоохранители увидели окровавленных подростков, а затем полицейские выломали дверь.

"Когда туда зашли, то все дети, кроме одного, были уже мертвы", – сказал источник СМИ.

По предположению очевидца, подросток сначала напал на людей в летнем домике, а потом перешел в основной дачный дом. Поэтому большая часть подростков спаслась именно из основного дома, а не из летнего.

По утверждению источника в правоохранительных органах, перед нападением 17-летний подросток стал приставать к девочке, но она не ответила ему взаимностью. При этом сразу конфликта не произошло. О том, что именно стало мотивом для преступления, пока не установлено.

Часть школьников перед трагедией уехала и ничего не видела. Тех, кто застал начало конфликта, подросток убил. Также полицейские пока не нашли орудие убийства, это предположительно канцелярский нож. Причиной смерти подростков стали ножевые ранения, а сам напавший юноша погиб из-за пожара.

"Версия с газовым баллоном, который якобы открыл убийца, пока не подтверждается, и проверяется, был ли взрыв. Никто из детей этого не видел, потому что после нападения остался в доме один", – указали правоохранители.

Трагедия произошла в одном из СНТ Байкальска. По предварительной версии, молодые люди и девушки в возрасте от 13 до 16 лет отмечали день рождения. В какой-то момент один из подростков напал на остальных с ножом.

В итоге четверо подростков погибли, а еще четверо были ранены. Затем нападавший устроил пожар и скончался в нем. Пострадавшие были госпитализированы. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Трагедия могла произойти из-за употребления спиртных напитков. Следователи уже возбудили уголовное дело о вовлечении детей в совершение антиобщественных действий из-за того, что несовершеннолетним продали спиртное.

