СК возбудил еще одно дело после убийства подростков в Байкальске

Следователи возбудили уголовное дело по статье о вовлечении детей в совершение антиобщественных действий после того, как несовершеннолетним продали спиртные напитки в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

В настоящее время следователи устанавливают причастных лиц, действиям которых будет дана правовая оценка. Кроме того, правоохранители продолжают проводить необходимые мероприятия, в том числе допрос потерпевших, свидетелей, участников мероприятия и их родителей.



Также назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая. Следователям удалось осмотреть место происшествия и провести обыск в квартире, где жил подозреваемый в совершении преступления.



Пятеро детей погибли и еще четверо пострадали во время празднования дня рождения в частном доме в Байкальске. По предварительным данным, один из несовершеннолетних напал с ножом на остальных, после чего устроил пожар и погиб.

По информации СМИ, одной из причин убийства подростков могла быть ревность, так как напавший мог приревновать одну из девушек к другому парню. Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский уточнял, что преступление произошло из-за употребления несовершеннолетними спиртных напитков.

Пострадавшие сейчас находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Одного из детей прооперировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, которое глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль. Кроме того, создан оперштаб.

