ТАСС: подозреваемый в убийстве подростков в Иркутской области получил отказ от девушки

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Подросток, который подозревается в убийстве четверых и нападении еще на четверых сверстников в Иркутской области, разнервничался после того, как одна из девушек отказала ему во взаимных отношениях. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Байкальске. Подростки собрались на празднование дня рождения в частном доме. Один из них с ножом напал на остальных, в результате чего четверо погибли и четверо были ранены. Напавший поджег дом и погиб.

По словам источника RT, одна из девочек, предположительно, закрыла собой подругу в момент трагедии.

Знакомые семьи одной из пострадавших рассказали, что ту спас парень старшей сестры – он вытащил ее через окно. Избежать большого количества жертв, утверждают журналисты, удалось благодаря девушке, которая смогла сбежать, когда произошло нападение, и позвонила матери, а та вызвала полицию.

При этом родители большинства подростков не знали, где находятся их дети, пишут СМИ. Одна соврала матери, что переночует у старшей сестры. Другой ребенок заявил взрослым, что останется ночевать у дедушки.

Почти все дети, находившиеся в доме, учатся в одной школе. С нападавшим, который был старше остальных, родители подростков раньше знакомы не были, указали журналисты и добавили, что молодой человек как минимум последние пять лет занимался вольной борьбой.

В настоящее время пострадавшие подростки находятся на стационарном лечении, одного из них прооперировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. С 28 по 30 мая в регионе объявлен траур.

Брат подозреваемого в убийстве выразил уверенность, что его родственник невиновен. Он рассказал, что подростки собрались в доме на празднование дня рождения, однако детей было больше, чем изначально планировалось.