Уголовное дело возбуждено после убийства подростков в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех подростков в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

На месте происшествия находятся следователи, криминалисты, полицейские и сотрудники экстренных служб. Проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ход расследования дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль. Он поручил руководителю регионального управления ведомства Анатолию Ситникову доложить об обстоятельствах, которые удастся установить.

Инцидент произошел в Байкальске. По предварительным данным, подростки отмечали день рождения в частном доме в СНТ. В какой-то момент один из них достал нож и напал на сверстников. Затем нападавший поджег дом и погиб.

На месте происшествия найдены тела пятерых погибших, еще четверых госпитализировали. Один из них прооперирован, остальным оказывается психологическая помощь, сказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

По информации СМИ, на празднике в частном доме были молодые люди в возрасте от 13 до 15 лет и девушки – от 14 до 16 лет. Напавшему было 17 лет. Одной из причин убийства подростков назвали ревность. Вероятно, по данным СМИ, предполагаемый убийца приревновал одну из девушек к другому парню.