Один из подростков прооперирован после нападения под Иркутском

Фото: телеграм-канал "Следком"

Один из пострадавших подростков при нападении с ножом в СНТ в Байкальске Иркутской области прооперирован. Еще троим оказывается психологическая помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева в своем телеграм-канале.

"Дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения", – уточнила она.

Как указала Афанасьева, в ночь на среду, 28 мая, в одном из домов в СНТ подростки отмечали день рождения. По ее словам, часть осталась на ночь, другие ушли домой.

"Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников. Причины агрессии устанавливаются", – сказала омбудсмен.

По данным следствия, после нападения подросток устроил пожар, в котором погиб. В результате погибли еще пять человек, четверо были доставлены в больницу. По информации врачей, 14-летний парень с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии.

После случившегося в Байкальске был сформирован оперативный штаб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

