В Петербурге подросток ранил воспитанника спортшколы ножом

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Следователи организовали проверку после конфликта в спортшколе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в телеграм-канале.

По данным следствия, в понедельник, 28 апреля, 20-летний воспитанник спортивного учреждения на Каменоостровском проспекте был доставлен в больницу с ножевым ранением. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Предположительно, ножом его ударил 17-летний подросток в ходе ссоры в спортшколе. В настоящее время в следственном отделе по Петроградскому району проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе СК.

Также отмечается, что после случившегося несовершеннолетнего доставили в отдел полиции. После разбирательства его передали родителям.

Ранее в подмосковной деревне Шеметово неизвестный мужчина несколько раз ударил ножом одного из сотрудников полиции после просьбы предъявить документы. Раненого доставили в больницу. Личность нападавшего была установлена, мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался житель Тульской области 1988 года рождения.