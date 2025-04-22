Мужчина ранил ножом знакомого во время пьяной ссоры в Балашихе

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В Балашихе задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области в телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть отдела полиции из медучреждения поступило сообщение о том, что бригада скорой помощи доставила к ним мужчину с ножевыми ранениями.



По предварительным данным, двое мужчин поссорились, распивая алкогольные напитки в квартире одного из домов на шоссе Энтузиастов. Во время конфликта один из них нанес другому ножевые ранения.

После произошедшего сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя 1967 года рождения. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге мужчина избил девушку и потушил о нее сигарету. Известно, что от таких пыток у женщины остались многочисленные ожоги. В свою очередь, мужчина утверждает, что не тушил сигареты о девушку, а только ударил ее по лицу несколько раз.

По его словам, причиной ссоры стал упавший шкаф, а также пропажа денег, которые он ранее передал жертве. Мужчина также отметил, что после конфликта пара помирилась и пошла вместе готовить пельмени. Петербуржец задержан и арестован до 18 мая. Его подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.