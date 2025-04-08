Мужчина с ножом напал на полицейских на посту ДПС в Чечне

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Житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По предварительным данным, нападение на полицейских произошло около 21:00, в результате они получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее вооруженный мужчина пришел в больницу в Иркутске. В Сети распространилось видео, на котором он ходит по отделению медучреждения с оружием в руках. Предварительно сообщалось, что мужчина искал врача. Правоохранители установили личность злоумышленника и изъяли его оружие.