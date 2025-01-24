Уголовное дело возбуждено против сахалинца, пришедшего с ножом в детсад

Фото: 65.rosguard.gov.ru

Следователи возбудили дело против жителя Сахалинской области, который в нетрезвом виде зашел в детский сад и начал угрожать воспитателям ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 23 января мужчина пришел за своим сыном в один из детских садов, который находится в городе Долинске. Однако через некоторое время он стал вести себя неадекватно, угрожая охраннику ножом. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, в результате которых было совершено данное преступление. Кроме того, будет дана оценка лицам, пропускающим людей в учреждение.

Пресс-служба ГУ МВД по региону уточнила, что им удалось получить фоторобот мужчины, составленный со слов охраны и воспитателей, так как к моменту прибытия правоохранителей в детском саду злоумышленника не было.

В результате 36-летнего жителя Сахалинской области, который ранее был судим, задержали. При этом он попытался оказать сопротивление полиции. Правоохранители изъяли нож, который нападавший прятал в рукаве куртки.

Ранее 40-летний мужчина несколько раз ранил ножом 39-летнего мужчину на первом этаже аэровокзального комплекса Красноярска. Двое свидетелей происшествия и полицейские задержали напавшего.

Пострадавшему была оказана первая помощь сотрудниками медицинской службы аэропорта, а затем его госпитализировали. Врачи оценили состояние мужчины как стабильное.

В ходе допроса подозреваемый признался, что в момент преступления был пьян. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Мужчину арестовали до 12 марта.

